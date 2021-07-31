Найдосвідченіша українка на Олімпіаді стала останньою, ще дві – пробилися в півфінал

На Олімпійських іграх в Токіо набирають обертів змагання з легкої атлетики. У суботу на старт вийшли чотири українки, але в наступний раунд пробилися тільки дві

В Токіо проходять змагання в легкій атлетиці / Фото: Reuters

У бігу на 400 метрів з бар'єрами Україна була представлена трьома атлетками – Вікторією Ткачук, Ганною Рижиковою і Марією Миколенко.

Однак за підсумками попереднього забігу Миколенко (57.86) завершила виступ в Токіо.

А от Рижикова з третім часом (54.56) пробилася в півфінал. Також за фінал буде боротися Ткачук – вона стала сьомою (54.80).

Найдосвідченіша українка на Олімпіаді-2020 Наталя Семенова завершила виступи в Токіо вже після кваліфікації.

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39-річна атлетка виступала в дисципліні метання диска і в кваліфікації зайняла останнє місце (54.28).

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.