Самая опытная украинка на Олимпиаде стала последней, еще две – пробились в полуфинал

На Олимпийских играх в Токио набирают обороты соревнования по легкой атлетике. В субботу на старт вышли четыре украинки, но в следующий раунд пробились только две

В Токио проходят соревнования по легкой атлетике / Фото: Reuters

В беге на 400 метров с барьерами Украина была представлена тремя атлетками – Викторией Ткачук, Анной Рыжиковой и Марией Миколенко.

Однако по итогам предварительного забега Миколенко (57.86) завершила выступление в Токио.

А вот Рыжикова с третьим временем (54.56) пробилась в полуфинал. Также за финал будет бороться Ткачук – она стала седьмой (54.80).

Самая опытная украинка на Олимпиаде-2020 Наталья Семенова завершила выступления в Токио уже после квалификации.

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39-летняя атлетка выступала в дисциплине метание диска и в квалификации заняла последнее место (54.28).

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.