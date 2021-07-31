Самая опытная украинка на Олимпиаде стала последней, еще две – пробились в полуфинал

В Токио проходят соревнования по легкой атлетике / Фото: Reuters
В беге на 400 метров с барьерами Украина была представлена тремя атлетками – Викторией Ткачук, Анной Рыжиковой и Марией Миколенко.
Однако по итогам предварительного забега Миколенко (57.86) завершила выступление в Токио.
А вот Рыжикова с третьим временем (54.56) пробилась в полуфинал. Также за финал будет бороться Ткачук – она стала седьмой (54.80).
Самая опытная украинка на Олимпиаде-2020 Наталья Семенова завершила выступления в Токио уже после квалификации.
39-летняя атлетка выступала в дисциплине метание диска и в квалификации заняла последнее место (54.28).
Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.
Новости на эту же тему: