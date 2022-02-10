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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Сам у шоці! Емоційний спіч українця після рекорду століття на Олімпіаді

Олег Люлька
10 лютого, 11:32
Іван Ковбаснюк погано спав, боліла спина та виникли проблеми з кріпленням лиж – але він показав найкращий результат сторіччя для України у гірськолижній комбінації

Іван Ковбаснюк / Фото: Reuters

Іван Ковбаснюк емоційно прокоментував 14-те місце у гірськолижній комбінації (спуск плюс слалом) на Іграх-2022 у Пекіні, що стало рекордом України у цій дисципліні у 21-му столітті.

"Не знаю, що й сказати. Я ще не відійшов, емоції мене переповнюють. Слава Богу, що витримав це психологічне навантаження. На першій спробі, на спуску я якось невпевнено почувався, але все ж таки втримався, доїхав. У мене мета була – лише доїхати", – сказав 28-річний представник Закарпаття Іван Ковбаснюк у коментарі UA:Перший.

Іван Ковбаснюк / Фото: Reuters

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"Сьогодні стільки стресових ситуацій. На самому старті такий випадок стався – кріплення лиж по нулях. Але я дивуюся сам собі, наскільки я стійкий. Працюю над собою".

"Це вже восьмий день на Олімпіаді, я дуже змучений, у мене зі спиною проблеми. Але я задоволений, що витримав".

"Сьогодні дуже погано спав, важливість цього змагання тільки забудеш, а потім це відчуття знову повертається".

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"У всіх людей, які сумлінно працюють, вкладають своє життя в якусь справу, результат приходить. У мене маленькими такими кроками, але йде".

"У мене є два вихідні. Сподіваюся, що я відновлюся, і найкращі результати – ще попереду. Я щасливий представляти таку націю! Терпімо, і все подолаємо. Тим, хто терпить, навіть коли здається, що вже все, кінець і хочеться опустити руки, завжди відчиняються нові двері".

"Йдемо до кінця. Наша країна гідна бути першою у всьому, бо у нас неймовірні люди", – сказав Ковбаснюк.

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Нагадаємо, 10 лютого Україна могла розжитися своєю першою медаллю на Іграх-2022 у Пекіні, але не вийшла на старт у командному фристайлі через позитивні тести на коронавірус одразу у трьох спортсменів.