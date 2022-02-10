Сам в шоке! Эмоциональный спич украинца после рекорда века на Олимпиаде

Иван Ковбаснюк / Фото: Reuters

Иван Ковбаснюк эмоционально прокомментировал 14-е место в горнолыжной комбинации (спуск плюс слалом) на Играх-2022 в Пекине, ставшее рекордом Украины в этой дисциплине в 21-м веке.

"Не знаю, что и сказать. Я еще не отошел, эмоции меня переполняют. Слава Богу, что выдержал эту психологическую нагрузку. Очень тяжело, на первой попытке, на спуске я как-то неуверенно себя чувствовал, но все же удержался, доехал. У меня цель стояла – только доехать", – сказал 28-летний представитель Закарпатья Иван Ковбаснюк в комментарии UA:Перший.

Иван Ковбаснюк / Фото: Reuters

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"Сегодня столько стрессовых ситуаций. На самом старте такой случай произошел – крепление лыж по нулям. Но я поражаюсь сам себе, насколько я устойчив. Работаю над собой".

"Это уже восьмой день на Олимпиаде, я очень измучен, у меня со спиной проблемы. Но я доволен, что выдержал".

"Сегодня очень плохо спал, важность этого состязания только забудешь, а потом это чувство снова возвращается".

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"У всех людей, добросовестно работающих, вкладывающих свою жизнь в какое-то дело, результат приходит. У меня маленькими такими шагами, но идет".

"У меня есть два выходных. Надеюсь, что я восстановлюсь, и лучшие результаты – еще впереди. Я счастлив представлять такую ​​нацию! Давайте терпеть, и все преодолеем. Тем, кто терпит, даже когда кажется, что уже все, конец и хочется опустить руки, всегда открывается новая дверь".

"Идем до конца. Наша страна достойна быть первой во всем, потому что у нас невероятные люди", – сказал Ковбаснюк.

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Напомним, 10 февраля Украина могла разжиться своей первой медалью на Играх-2022 в Пекине, но не смогла выйти на старт в командном фристайле из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.