18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
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Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
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Зальцбург --
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Сабо: "Хіба це Зоря? Це не команда, це х***я якась"

Сергій Шаховець
18 вересня, 10:09
Невдалі виступи українських клубів в єврокубках сильно засмутили футбольних уболівальників і фахівців. Відомий експерт і екс-тренер збірної України після поразки луганської команди всю ніч не спав

Йожеф Сабо / Фото: Динамоманія

Колишній гравець і тренер Зорі Йожеф Сабо поділився з Tribuna.com своїми враженнями від гри луганського клубу проти норвезького Буде-Глімт (1:3) в 1-му турі групового етапу Ліги конференцій. Легендарний футболіст і тренер не підбирав виразів, щоб висловити своє обурення безпорадною грою підопічних Скрипника.

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- Що трапилося в перерві...

- Не можу і не хочу нічого пояснювати. Я дуже сердитий на Зорю, не спав всю ніч. Це не команда, це х***я якась. Навіщо вони грають на міжнародній арені? Щоб набратися сорому? Соромно дивитися. Навіщо їм займати третє місце, медалі і так далі? Може, не треба до цього прагнути? Приїхала команда, а їх там закидали, б***ь. Пропустили 3 голи. Але це ще нормально, могло бути 6. Що це за команда така?

Зоря програла Буде-Глімт на старті Ліги конференцій / Фото: REUTERS

- Всі голи були пропущені після власних помилок. Це невпевненість або...

- Яка різниця. А після 3:0 скільки було варіантів? А то, що вони забили... так це вже закінчувався матч, суперник зупинився. Гри немає, м'яч не можуть зупинити. Летить м'яч, а при обробці відскакує від гравця на 5-10 метрів. Ну що це таке? Хіба це Зоря? Хіба це футболісти? Я страшно сердитий на них, абсолютно не хочу дивитися їхні матчі.

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- Влітку пішли лідери Зорі.

- Та яка різниця. Вони виступають на міжнародній арені і отримують 3-4-5 голів. Що це за команда? Колос з карагандинським Шахтарем хоча б внічию зіграв. Так, програв по пенальті, але все одно нормально. А ці четвертий матч програють, б***ь, і отримують по 3-4 голи. Ну що це таке? Для нашого футболу це просто сором, – сказав Сабо.

Нагадаємо, що луганська Зоря програла стартовий поєдинок Ліги конференцій норвезькому Буде-Глімт (1:3), єдиний гол у складі українців забив Артем Громов.

Наступний матч Зоря проведе проти італійської Роми Жозе Моурінью. Зустріч пройде 30 вересня в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

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