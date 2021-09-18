Сабо: "Разве это Заря? Это не команда, это х***я какая-то"

Йожеф Сабо / Фото: Динамомания

Бывший игрок и тренер Зари Йожеф Сабо поделился с Tribuna.com своими впечатлениями от игры луганского клуба против норвежского Буде-Глимт (1:3) в 1-м туре группового этапа Лиги конференций. Легендарный футболист и тренер не подбирал выражений, чтобы выразить свое негодование беспомощной игрой подопечных Скрипника.

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– Что случилось в перерыве...

– Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на Зарю, не спал всю ночь. Это не команда, это х***я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы набраться стыда? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, медали и так далее? Может, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там забросали, б***ь. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?

Заря проиграла Буде-Глимт в Лиге конференций / Фото: REUTERS

– Все голы были пропущены после собственных ошибок. Это неуверенность или...

– Какая разница. А после 3:0 сколько было вариантов? А то, что они забили... так это уже заканчивался матч, соперник остановился. Игры нет, мяч не могут остановить. Летит мяч, а при обработке отскакивает от игрока на 5-10 метров. Ну что это такое? Разве это Заря? Разве это футболисты? Я страшно сердит на них, абсолютно не хочу смотреть их матчи.

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– Летом ушли лидеры Зари.

– Да какая разница. Они выступают на международной арене и получают 3-4-5 голов. Что это за команда? Колос с карагандинским Шахтером хотя бы вничью сыграл. Да, проиграл по пенальти, но все равно нормально. А эти четвертый матч проигрывают, б***ь, и получают по 3-4 гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыдоба, – сказал Сабо.

Напомним, что луганская Заря проиграла стартовый поединок Лиги конференций норвежскому Буде-Глимту (1:3), единственный гол в составе украинцев забил Артем Громов.

Следующий матч Заря проведет против итальянской Ромы Жозе Моуринью. Встреча пройдет 30 сентября в Запорожье на "Славутич-Арене".