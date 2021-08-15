15 серпня 17:00 Відео
Колос 1
Рух 1
15 серпня 19:30 Відео
Львів 1
Олександрія 1
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Із Зінченком такого ще ніколи не було: Манчестер Сіті повторив антирекорд-2007

Олег Люлька
15 серпня, 22:05
У стартовому матчі чемпіонату Англії команда Хосепа Гвардіоли, яку вважають головним претендентом на титул, в гостях програла Тоттенгему з рахунком 0:1

Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images

Єдиний м'яч у ворота МанСіті на 55-й хвилині забив Сон Хин Мін.

Отже, "містяни" програли три офіційні матчі поспіль, не забивши в них жодного м'яча.

Читайте також: Дружина Зінченка здивувала фігурою після пологів. Зацініть

За часів Зінченка з манкуніанцями подібне трапилося вперше. А до його появи в МанСіті востаннє таке сталося з командою в березні 2007 року – тоді нею керував Стюарт Пірс.

Нагадаємо, що раніше МанСіті програв Лестеру 0:1 у матчі за Суперкубок Англії, а в заключному поєдинку минулого сезону команда Гвардіоли поступилася у фіналі Ліги чемпіонів Челсі – теж 0:1.

Відзначимо, що в поєдинку проти Тоттенгема Зінченко вийшов на заміну на 79-й хвилині замість Бенжамена Менді. Цікаво, що одночасно з Олександром у гру вступив і його "брат-близнюк" – бельгієць Кевін де Брюйне.

Обидва провели на полі по 17 хвилин, але врятувати МанСіті від поразки не змогли.

"Такий старт – норма для сезону, коли на підготовку було мало часу. Багато футболістів приїхали в команду пізно через Євро, через коронавірус. З кожним тижнем ми діятимемо дедалі краще", – наводить слова головного тренера МанСіті Хосепа Гвардіоли BBC

Читайте також: У Зінченка найменша зарплата в Манчестер Сіті: повна відомість

Наступний матч "містяни" проведуть 21 серпня. МанСіті зустрінеться з Норвічем у другому турі АПЛ.

Реклама