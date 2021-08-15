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С Зинченко такого еще никогда не было: Манчестер Сити повторил антирекорд-2007

Олег Люлька
15 августа, 22:05
В стартовом матче чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы, которую считают главным претендентом на титул, в гостях проиграла Тоттенхэму со счетом 0:1

Зинченко, де Брюйне и Гвардиола / Фото: Getty Images

Единственный мяч в ворота МанСити на 55-й минуте забил Сон Хын Мин.

Таким образом "горожане" проиграли три официальных матча подряд, не забив в них ни одного мяча.

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При Зинченко с манкунианцами подобное случилось впервые. А до его появления в МанСити в последний раз такое происходило с командой в марте 2007 года – тогда ею руководил Стюарт Пирс.

Напомним, что ранее МанСити проиграл Лестеру 0:1 в матче за Суперкубок Англии, а в заключительном поединке прошлого сезона команда Гвардиолы уступила в финале Лиги чемпионов Челси – тоже 0:1.

Отметим, что в поединке против Тоттенхэма Зинченко вышел на замену на 79-й минуте вместо Бенжамена Менди. Интересно, что одновременно с Александром в игру вступил и его "брат-близнец" – бельгиец Кевин де Брюйне.

Оба провели на поле по 17 минут, но спасти МанСити от поражения не смогли.

"Такой старт – норма для сезона, когда на подготовку было мало времени. Многие футболисты приехали в команду поздно из-за Евро, из-за коронавируса. С каждой неделей мы будем становиться все лучше", – приводит слова главного тренера МанСити Хосепа Гвардиолы BBC

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Следующий матч "горожане" проведут 21 августа. МанСити встретится с Норвичем во втором туре АПЛ.

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