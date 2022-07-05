З Усиком легко боксувати. Росіянин вихваляється бійкою з українцем

Папіну сподобалися спаринги з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

Півтора місяці залишається до реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Боксери посилено готуються до найважливішого поєдинку в їхній кар'єрі. На кону бою – чотири чемпіонські пояси та можливий мегафайт за звання абсолюту.

Російський боксер першої важкої ваги Олексій Папін згадав, як він був у тренувальному таборі Олександра Усика напередодні бою українця проти Майріса Брієдіса 2018 року. На думку ексчемпіона за версією IBF International, йому було легко боксувати проти українця, щоправда, лише перші чотири раунди.

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"У нас був перший етап, перші спаринги. Я був, хлопець з України, який теж боксував з Макабу. Ще турок приїжджав, але він не дуже серйозний був. Мені дуже спаринги сподобалося, дуже круто. Ті, хто там був, не дадуть збрехати, що мені не було складно з ним боксувати, у мене багато чого виходило. Але я боксував з ним чотири раунди і втомлювався, мені було важко, а він може так 15 раундів боксувати. Ось у чому різниця. Мені не було складно чотири раунди, але якби це продовжилося до 8-10 раундів, то була б зовсім інша історія. Я виходив на чотири, максимум п'ять раундів", – цитує Олексія Папіна fightnews.info.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

Додамо, що Олексій Папін провів 43 поєдинки на профі-рингу, в яких здобув 40 перемог і зазнав 3 поразки. У 2018 – 2019, 2019 – 2020 роках володів титулом чемпіона IBF International у 1-й важкій вазі (до 90,72 кг).

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Нагадаємо, реванш Ентоні Джошуа та Олександра Усика відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. До речі, букмекери вважають Усика фаворитом бою-реваншу проти Джошуа.