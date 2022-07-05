С Усиком легко боксировать. Россиянин хвастается дракой с украинцем

Папину понравились спарринги с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Полтора месяца остается до реванша Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеры усиленно готовятся к самому важному поединку в их карьере. На кону боя – четыре чемпионских пояса и возможный мегафайт за звание абсолюта.

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин вспомнил, как он был в тренировочном лагере Александра Усика в преддверии боя украинца против Майриса Бриедиса в 2018 году. По мнению экс-чемпиона по версии IBF International, ему было легко боксировать против украинца, правда только первые четыре раунда.

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"У нас был первый этап, первые спарринги. Я был, парень из Украины, который тоже боксировал с Макабу. Еще турок приезжал, но он не особо серьезный был. Мне очень спарринги понравилось, очень круто. Те, кто там был, не дадут соврать, что мне не было сложно с ним боксировать, у меня многое получалось. Но я боксировал с ним четыре раунда и уставал, мне было тяжело, а он может так 15 раундов боксировать. Вот в чем разница. Мне не было сложно четыре раунда, но если бы это продолжилось до 8-10 раундов, то совсем другая история была бы. Я выходил на четыре, максимум пять раундов", – цитирует Алексея Папина fightnews.info.

Александр Усик – Майрис Бриедис / Фото: Reuters

Добавим, что Алексей Папин провел 43 поединка на профи-ринге, в которых одержал 40 побед и потерпел 3 поражения. В 2018 – 2019, 2019 – 2020 годах владел титулом чемпиона IBF International в 1-м тяжелом весе (до 90,72 кг).

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Напомним, реванш Энтони Джошуа и Александра Усика состоится 20 августа в Саудовской Аравии. К слову, букмекеры считают Усика фаворитом боя-реванша против Джошуа.