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З олімпійським і європейським рекордами: як сьогодні на Іграх боролися за медалі в плаванні

27 липня, 08:36

Олександр Трикіша

На Олімпійських іграх в Токіо проходять змагання з плавання. Під час ранкової сесії розіграли медалі в чотирьох дисциплінах. Українці в боротьбі за медалі представлені не були

Кейлі Маккіоун радіє золотій медалі / Фото: Reuters

Сьогодні пізніше на старт вийдуть Михайло Романчук та Сергій Фролов в попередньому запливі на 800 метрів вільним стилем.

У чоловічому запливі на 200 метрів вільним стилем переможцем став 21-річний британець Томас Дін, він випередив свого співвітчизника Дункана Скотта всього на 0,4 секунди!

Чоловіки, вільний стиль, 200 м:

У жінок в запливі на 100 метрів на спині золоту медаль з олімпійським рекордом завоювала Кейлі Маккіоун з Австралії. Їй же належить і світовий рекорд на цій дистанції (57.45).

Жінки, спина, 100 м:

Заплив у чоловіків на 100 метрів на спині завершився перемогою Євгена Рилова з команди РОК. Росіянин встановив рекорд Європи. Цікаво, що його співвітчизник Климент Колесніков відстав від переможця всього на 0,2 секунди!

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Чоловіки, спина, 100 м:

І в останньому медальному запливі на сьогодні у жінок на стометрівці брасом золоту медаль завоювала американка Лідія Якобі.

Жінки, брас, 100 м:

На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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