С олимпийским и европейским рекордами: как сегодня на Играх боролись за медали в плавании

На Олимпийских играх в Токио проходят соревнования по плаванию. Во время утренней сессии разыграли медали в четырех дисциплинах. Украинцы в борьбе за медали представлены не были

Кейли Маккиоун радуется золотой медали / Фото: Reuters

Сегодня позже на старт выйдут Михаил Романчук и Сергей Фролов в предварительном заплыве на 800 метров вольным стилем.

В мужском заплыве на 200 метров вольным стилем победителем стал 21-летний британец Томас Дин, он опередил своего соотечественника Дункана Скотта всего на 0,4 секунды!

Мужчины, вольный стиль, 200 м:

Томас Дин (Великобритания) – 1:44.22

Дункан Скотт (Великобритания) + 0.04

Фернандо Схеффер (Бразилия) + 0.44

У женщин в заплыве на 100 метров на спине золотую медаль с олимпийским рекордом завоевала Кейли Маккиоун из Австралии. Ей же принадлежит и мировой рекорд на этой дистанции (57.45).

Женщины, спина, 100 м:

Кейли Маккиоун (Австралия) – 57.47 (олимпийский рекорд)

Кайли Масс (Канада) + 0.25

Реган Смит (США) + 0.58

Заплыв у мужчин на 100 метров на спине завершился победой Евгения Рылова из команды РОК. Россиянин установил рекорд Европы. Интересно, что его соотечественник Климент Колесников отстал от победителя всего на 0,2 секунды!

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Мужчины, спина, 100 м:

Евгений Рылов (РОК) – 51.98 (европейский рекорд)

Климент Колесников (РОК) + 0.02

Райан Мерфи (США) + 0.21

И в последнем медальном заплыве на сегодня у женщин на стометровке брассом золотую медаль завоевала американка Лидия Якоби.

Женщины, брасс, 100 м:

Лидия Якоби (США) – 1:04.95

Татьяна Схунмакер (ЮАР) + 0.27

Лилли Кинг (США) + 0.59

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 з актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.