З ноги в голову: брутальний нокаут у MMA

Седрік Дюма нокаутував ДеВітта Діксона в першому раунді

Бій тривав менше однієї хвилини. Дюма довго цілився, потім різко пробив ногою в голову супернику.

Діксон втратив свідомість і впав на канвас, але ще в польоті отримав ще один удар у голову, а потім Дюма встиг двічі вдарити суперника, поки до нього не настиг рефері.

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iKON Fighting Championship – промоушен, яким володіє відомий боєць UFC Хорхе Масвідаль. Це був перший турнір ліги.

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