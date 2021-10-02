З ніг на голову! Оприлюднені котирування на реванш Усик – Джошуа

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Букмекерські контори почали прийом ставок на матч-реванш Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, який має відбутися в лютому-березні наступного року. Найвірогідніше, у Великій Британії, хоча сам Усик наполягає на варіанті з НСК "Олімпійський" у Києві.

Тепер уже у аналітиків Усик – великий фаворит бою. На його перемогу в повторному поєдинку встановлено коефіцієнт 1.44, на нічию – 17.0, на перемогу Джошуа – 2.75.

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Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

виграш Усика – 62%

нічия – 5%

виграш Джошуа – 33%

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Цікаво, що безпосередньо перед початком першого поєдинку шанси від букмекерів були ідентичними – тільки на користь Джошуа, який сенсаційно програв Усику на стадіоні "Тоттенгем".

Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

Відзначимо, що в команді Усика вже списують Джошуа в реванші.

"Якби я був радником Джошуа, то радив би йому зробити акцент на своїх козирях – це габарити, міць, вага, розмах рук й інші речі, які допомагали йому в минулому. Проблема в тому, що він не навчиться боксувати за 4-5 місяців. Це неможливо, оскільки для цього потрібні роки, десятки років тренувань", – сказав промоутер Усика Олександр Красюк в інтерв'ю Betfred Boxing Show.

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