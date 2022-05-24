З ким зіграють Канада та Фінляндія: визначилися чвертьфіналісти ЧС з хокею

На чемпіонаті світу прийшла пора плей-офф
Сьогодні на чемпіонаті світу з хокею завершився груповий турнір. За його підсумками утворилися чвертьфінальні пари.
Групу А несподівано виграла збірна Швейцарії, а ось чинні чемпіони світу канадці фінішували на третьому місці.
Олімпійські чемпіони-2022 фіни стали першими у групі В.
Італія та Великобританія вилітають до першого дивізіону.
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Усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею-2022:
- Швейцарія – США.
- Швеція – Канада.
- Фінляндія – Словаччина.
- Чехія – Німеччина.
Усі матчі відбудуться у четвер, 26 травня. 28 травня переможці зіграють у півфіналах, а 29 травня відбудуться матч за третє місце та фінал турніру.