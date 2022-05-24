28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
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З ким зіграють Канада та Фінляндія: визначилися чвертьфіналісти ЧС з хокею

Любомир Луканюк
24 травня, 23:02
Італія та Великобританія залишають найвищий дивізіон, а вісім команд продовжує боротьбу за медалі 26 травня

На чемпіонаті світу прийшла пора плей-офф

Сьогодні на чемпіонаті світу з хокею завершився груповий турнір. За його підсумками утворилися чвертьфінальні пари.

Групу А несподівано виграла збірна Швейцарії, а ось чинні чемпіони світу канадці фінішували на третьому місці.

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Олімпійські чемпіони-2022 фіни стали першими у групі В.

Італія та Великобританія вилітають до першого дивізіону.

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Усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею-2022:

  • Швейцарія – США.
  • Швеція – Канада.
  • Фінляндія – Словаччина.
  • Чехія – Німеччина.

Усі матчі відбудуться у четвер, 26 травня. 28 травня переможці зіграють у півфіналах, а 29 травня відбудуться матч за третє місце та фінал турніру.