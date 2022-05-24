28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
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С кем сыграют Канада и Финляндия: определились четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

Любомир Луканюк
24 мая, 23:02
Италия и Великобритания покидают высший дивизион, а восемь команд продолжает борьбу за медали 26 мая

На чемпионате мира пришла пора плей-офф / Фото: REUTERS

Сегодня на чемпионате мира по хоккею завершился групповой турнир. По его итогам образовались четвертьфинальные пары.

Группу А неожиданно выиграла сборная Швейцарии, а вот действующие чемпионы мира канадцы финишировали на третьем месте.

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Олимпийские чемпионы-2022 финны стали первыми в группе В.

Италия и Великобритания вылетают в первый дивизион.

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Все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2022:

  • Швейцария – США.
  • Швеция – Канада.
  • Финляндия – Словакия.
  • Чехия – Германия.

Все матчи состоятся в четверг, 26 мая. 28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.