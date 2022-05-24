С кем сыграют Канада и Финляндия: определились четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

На чемпионате мира пришла пора плей-офф / Фото: REUTERS
Сегодня на чемпионате мира по хоккею завершился групповой турнир. По его итогам образовались четвертьфинальные пары.
Группу А неожиданно выиграла сборная Швейцарии, а вот действующие чемпионы мира канадцы финишировали на третьем месте.
Олимпийские чемпионы-2022 финны стали первыми в группе В.
Италия и Великобритания вылетают в первый дивизион.
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Все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2022:
- Швейцария – США.
- Швеция – Канада.
- Финляндия – Словакия.
- Чехия – Германия.
Все матчи состоятся в четверг, 26 мая. 28 мая победители сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.