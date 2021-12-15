Ридав весь Манчестер: найзнаменитіший гол Агуеро, який пішов з футболу

Серхіо Агуеро забив свій найзнаменитіший гол у 2012 році / Фото: Getty Images

До переходу в Барселону минулого літа протягом 10 років Агуеро виступав у Манчестер Сіті, з яким п'ять разів ставав чемпіоном Англії. Свій найзнаменитіший гол Серхіо забив якраз у чемпіонському поєдинку проти Квінз Парк Рейнджерс.

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Перед останнім туром МанСіті воював за золоті медалі з Манчестер Юнайтед, випереджаючи принципового суперника лише з різниці м'ячів.

Але останній матч сезону обернувся для МанСіті справжньою катастрофою. Хазяї поля першими відкрили рахунок, але потім пропустили двічі і навіть у більшості ніяк не могли пробити ворота суперника.

Серхіо Агуеро в пам'ятному матчі проти КПР / Фото: Getty Images

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А в паралельному матчі МЮ обіграв Сандерленд і вже заходився святкувати завоювання золотих медалей – ніхто не вірив, що МанСіті зможе відіграти два м'ячі за кілька хвилин компенсованого часу.

Але гравці Сіті мали іншу думку. На 92-й Едін Джеко зрівняв рахунок, подарувавши надію фанатам "городян", а за дві хвилини Серхіо Агуеро завершив сольний прохід влучним ударом.

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Того дня ридав увесь Манчестер: блакитна частина від радості, червона від розчарування, а сам Агуеро став символом нового МанСіті.

У тому поєдинку Манчестер Сіті вперше став чемпіоном Англії при шейхах і лише втрете в історії після 44-річної паузи.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Агуеро різко стало погано під час матчу Барселона – Алавес (1:1). З поля його відвезли до лікарні, де стало відомо, що Серхіо стався напад тахікардії.

Агуеро стало зле на полі / Фото: ESPN

Спочатку повідомлялося, що Агуеро пропустить три місяці. Але, на жаль, йому взагалі довелося попрощатися з футболом. на ЧС-2022 Мессі виступить без свого улюбленого партнера