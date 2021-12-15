Рыдал весь Манчестер: самый знаменитый гол ушедшего из футбола Агуэро

Серхио Агуэро забил свой самый знаменитый гол в 2012 году / Фото: Getty Images

До перехода в Барселону прошлым летом в течение 10 лет Агуэро выступал в Манчестер Сити, с которым пять раз становился чемпионом Англии. Свой самый знаменитый гол Серхио забил как раз в чемпионском поединке против Куинз Парк Рейнджерс.

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Перед последним туром МанСити вел борьбу за золотые медали с Манчестер Юнайтед, опережая принципиального соперника лишь по разнице мячей.

Но последний матч сезона обернулся для МанСити настоящей катастрофой. Хозяева поля первыми открыли счет, но затем пропустили дважды и даже в большинстве никак не могли пробить ворота соперника.

Серхио Агуэро в памятном матче против КПР / Фото: Getty Images

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А в параллельном матче МЮ обыграл Сандерленд и уже принялся праздновать завоевание золотых медалей – никто не верил, что МанСити сможет отыграть два мяча за остывшие несколько минут компенсированного времени.

Но у игроков Сити было другое мнение. На 92-й Эдин Джеко сравнял счет, подарив надежду фанатам "горожан", а спустя две минуты Серхио Агуэро завершил сольный проход точным ударом.

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В тот день рыдал весь Манчестер: голубая часть от радости, красная – от разочарования, а сам Агуэро стал символом нового МанСити.

В том поединке Манчестер Сити впервые стал чемпионом Англии при шейхах и лишь в третий раз в истории после 44-летней паузы.

Напомним, что в конце октября Агуэро резко стало плохо во время матча Барселона – Алавес (1:1). С поля его увезли в больницу, где стало известно, что у Серхио случился приступ тахикардии.

Агуэро стало плохо на поле / Фото: ESPN

Изначально сообщалось, что Агуэро пропустит три месяца. Но, увы, ему вообще пришлось попрощаться с футболом – на ЧМ-2022 Месси выступит без своего любимого партнера.