Рыдал весь Манчестер: самый знаменитый гол ушедшего из футбола Агуэро

Серхио Агуэро забил свой самый знаменитый гол в 2012 году / Фото: Getty Images
До перехода в Барселону прошлым летом в течение 10 лет Агуэро выступал в Манчестер Сити, с которым пять раз становился чемпионом Англии. Свой самый знаменитый гол Серхио забил как раз в чемпионском поединке против Куинз Парк Рейнджерс.
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Перед последним туром МанСити вел борьбу за золотые медали с Манчестер Юнайтед, опережая принципиального соперника лишь по разнице мячей.
Но последний матч сезона обернулся для МанСити настоящей катастрофой. Хозяева поля первыми открыли счет, но затем пропустили дважды и даже в большинстве никак не могли пробить ворота соперника.
А в параллельном матче МЮ обыграл Сандерленд и уже принялся праздновать завоевание золотых медалей – никто не верил, что МанСити сможет отыграть два мяча за остывшие несколько минут компенсированного времени.
Но у игроков Сити было другое мнение. На 92-й Эдин Джеко сравнял счет, подарив надежду фанатам "горожан", а спустя две минуты Серхио Агуэро завершил сольный проход точным ударом.
В тот день рыдал весь Манчестер: голубая часть от радости, красная – от разочарования, а сам Агуэро стал символом нового МанСити.
В том поединке Манчестер Сити впервые стал чемпионом Англии при шейхах и лишь в третий раз в истории после 44-летней паузы.
Напомним, что в конце октября Агуэро резко стало плохо во время матча Барселона – Алавес (1:1). С поля его увезли в больницу, где стало известно, что у Серхио случился приступ тахикардии.
Изначально сообщалось, что Агуэро пропустит три месяца. Но, увы, ему вообще пришлось попрощаться с футболом – на ЧМ-2022 Месси выступит без своего любимого партнера.