"Риба гниє з голови". Баюл знайшла винних у російському допінг-скандалі на Олімпіаді

Оксана Баюла півроку тому попереджала росіян, чим може закінчитись історія з допінгом / Фото: Reuters, Instagram, Колаж: Сьогодні

Оксана Баюл опублікувала пост у своєму Instagram присвячений допінг-скадалу. Знаменита фігуристка раніше вже попереджала російських тренерів щодо застосування заборонених речовин.

А на доказ нагадала свій червневий вислів про Етері Тутберідзе, тренера Каміли Валієвої:

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"Про Тутберідзе і мілдронат – риба завжди гниє з голови... Ось так і у неї федерація винна – листа не відправили. Та який лист і куди відправляти?" Мілдронат заборонено для прийому дітям віком до 18 років. Ця фраза означає те, що в будь-якій діяльності, частіше колективної, якщо щось йде не так, то винне в цьому найвища ланка.

Потім екс-українка додала:

"Не дуже їм тоді мої інтерв'ю подобалися. Як у воду дивилася".

У коментарі одному з ппідписників Баюл написала: "Вони прокапувалися, сама Тутберідзе про це говорила. Навіщо це робити у 15 років?"

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Нагадаємо, суть скандалу. На Олімпійських іграх у Пекіні 15-річна фігуристка з Росії Каміла Валієва попалася на вживанні препарату триметазидину, який був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році.

Сьогодні розглянуть справу Каміли Валієвої / Фото: REUTERS

Зазвичай його призначають на лікування стенокардії – при болях у грудях через зниження припливу крові до серця.

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Зазначимо, що скандал із позитивною допінг-пробою Камілі Валієвої може не обмежитися позбавленням росіян золота Олімпіади у Пекіні та усуненням 15-річної спортсменки.

Оточення Валієвої, що накачало її допінгом, можуть посадити за ґрати американці за "законом Родченкова".