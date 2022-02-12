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"Рыба гниет с головы". Баюл нашла виновных в российском допинг-скандале на Олимпиаде

Сергей Шаховец
12 февраля, 09:04
Победительница Олимпиады 1994 года Оксана Баюл отреагировала на скандальную ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой

Оксана Баюла полгода назад предупреждала россиян, чем может закончится история с допингом / Фото: Reuters, Instagram, Коллаж: Сегодня

Оксана Баюл опубликовала пост в своем Instagram посвященный допинг-скадалу. Знаменитая фигуристка ранее уже предупреждала российских тренеров о применении запрещенных веществ.

А в доказательство напомнила свое июньское высказывание об Этери Тутберидзе, тренере Камилы Валиевой:

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"Про Тутберидзе и милдронат – рыба всегда гниет с головы… Вот так и у нее федерация виновата – письмо не отправили. Да какое письмо и куда отправлять?

Милдронат запрещен для приема детям до 18 лет. Эта фраза значит то, что в любой деятельности, чаще коллективной, если что-то идет не так, то виновато в этом самое высоко стоящее звено".

Затем экс-украинка добавила:

"Не очень им на то время мои интервью нравились. Как в воду смотрела".

В комментарии одному из подписчиков Баюл написала: "Они прокапывались, сама Тутберидзе об этом говорила. Зачем это делать в 15 лет?"

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Напомним суть скандала. На Олимпийских играх в Пекине 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева попалась на употреблении препарата триметазидина, который был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году.

Сегодня рассмотрят дел Камилы Валиевой / Фото: REUTERS

Обычно его назначают для лечения стенокардии – боли в груди из-за снижения притока крови к сердцу.

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Отметим, что скандал с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой может не ограничиться лишением россиян золота Олимпиады в Пекине и отстранением 15-летней спортсменки.

Окружение Валиевой, накачавшее ее допингом, могут усадить за решетку американцы по "закону Родченкова".

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня