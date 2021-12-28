Руки закороткі! Український супертяж прогнозує фіаско Канело

Макабу Ілунга vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images
Український супертяж Владислав Сіренко вважає, що Сауль Альварес поспішив зі своїм рішенням боротися за чемпіонство у першій важкій вазі, де раніше панував Олександр Усик.
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"Мені здається, що це помилка. Цього не треба робити.
Я нещодавно бачив фотографію, де Канело стоїть поряд із Віталієм Кличком. Я не розумію, як він битиме проти такого ж супертяжа, як Кличко. Мабуть, йому доведеться підстрибувати. Я не розумію. Ми це побачимо.
Бій із Ілунгою Макабу буде дуже непростим. Макабу – дуже добрий боєць. Він не відразу ж здаватиметься. Я впевнений, що Макабу битиметься до кінця.
Коли я був у Африці, я був особисто з ним знайомий. Я можу давати лише позитивні коментарі про нього", – поділився Сіренко в ефірі каналу Тайк Майсон.
Додамо, що зріст Сауля Альвареса становить 175 см, а Ілунгі Макабу – 183 см.
Нагадаємо, 7 листопада мексиканець Канело став першим абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі в історії боксу, нокаутувавши американця Калеба Планта.
Після цього на щорічній конференції WBC у Мехіко тренер та менеджер Сауля Альвареса Едді Рейносо запросив добро від організації на бій із чемпіоном крузервейту, бійцем Дона Кінга – Ілунгою Макабу з Конго (28-2, 25 КО) – і цей дозвіл отримав.
Також ми розповідали, що мексиканець Сауль Канело Альварес згодом проведе поєдинок проти українця Олександра Усика – колишнього абсолютного чемпіона крузервейту (90,7 кг) та нинішнього володаря титулів WBA/WBO/IBF у надважкій вазі.