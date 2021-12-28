28 декабря 90+2’
Лестер 1
Ливерпуль 0
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Руки коротки! Украинский супертяж прогнозирует фиаско Канело

Сергей Шаховец
28 декабря, 23:26
Лучший боксер вне зависимости от весовой категории мексиканец Сауль "Канело" Альварес намерен покорить крузервейт. Но в успех абсолюта верят не все

Макабу Илунга vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Украинский супертяж Владислав Сиренко считает, что Сауль Альварес поспешил со своим решением бороться за чемпионство в первом тяжелом весе, где ранее господствовал Александр Усик.

Читайте также: Усик гонит от себя свою сожительницу

Реклама

"Мне кажется, что это ошибка. Этого не нужно делать.

Я недавно видел фотографию, где Канело стоит рядом с Виталием Кличко. Я не понимаю, как он будет бить такого же супертяжа, как Кличко. Видимо, ему придется подпрыгивать. Я не понимаю. Мы это увидим.

Бой с Илунгой Макабу будет очень непростым. Макабу – очень хороший боец. Он не будет сразу же сдаваться. Я уверен, что Макабу будет биться до конца.

Когда я находился в Африке, я был лично с ним знаком. Я могу давать только положительные комментарии о нем", – поделился Сиренко в эфире канала Тайк Майсон.

Добавим, что рост Сауля Альвареса составляет 175 см, а Илунги Макабу – 183 см.

Напомним, 7 ноября мексиканец Канело стал первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе в истории бокса, нокаутировав американца Калеба Планта.

Реклама

Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде / Фото: REUTERS

После этого на ежегодной конференции WBC в Мехико тренер и менеджер Сауля Альвареса Эдди Рейносо запросил добро от организации на бой с чемпионом крузервейта, бойцом Дона Кинга – Илунгой Макабу из Конго (28-2, 25 КО) – и это разрешение получил.

Также мы рассказывали, что мексиканец Сауль Канело Альварес со временем проведет поединок против украинца Александра Усика – бывшего абсолютного чемпиона крузервейта (90,7 кг) и нынешнего обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе.

Реклама

Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS