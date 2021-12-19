Різдвяне свято біатлону не відмінять: де і коли пройдуть традиційні гонки

Юлія Джима виступить у Різдвяній гонці / Фото: Getty Images

Проведення "Різдвяної гонки" цього року було під загрозою зриву і змагання могли не відбутися. Але організатори знайшли вихід із ситуації.

У цьому році, як і в попередньому, через обмеження пов'язані з COVID-19, гонка відбудеться у німецькому Рупольдінгу.

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Раніше World Team Challenge проводили в Рупольдінгу до 2001 року включно, після чого захід був перенесений на арену стадіону "Шальке" у німецькому Гельзенкірхені.

Умови змагань залишаються незмінними. На трасі в Рупольдінгу змагатимуться десять найкращих команд, кожна з яких складатиметься з двох спортсменів – одного біатлоніста та однієї біатлоністки.

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Україну у цій гонці представлятимуть Дмитро Підручний та Юлія Джима, про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв'ю biathlon.com.ua.

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

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Раніше ми повідомляли, як Юлія Джима не змогла навіть фінішувати у суботньому пасьюті на етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі. Допустивши п'ять промахів на трьох вогневих рубежах, вона знялася з гонки.

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець вважає, що олімпійська чемпіонка-2014 боїться стріляти.