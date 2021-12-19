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Рождественский праздник биатлона не отменят: где и когда пройдет традиционная гонка

Сергей Шаховец
19 декабря, 12:33
Несмотря на пандемию "Рождественская гонка" состоится 28 декабря в Рупольдинге

Юлия Джима выступит в Рождественской гонке / Фото: Getty Images

Проведение "Рождественской гонки" в этом году было под угрозой срыва и соревнования могли не состояться. Но организаторы нашли выход из сложившейся ситуации.

В этом году, как и в предыдущем, из-за ограничений связанных с COVID-19, гонка состоится в немецком Рупольдинге.

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Ранее World Team Challenge проводили в Рупольдинге до 2001 года включительно, после чего мероприятие было перенесено на арену стадиона "Шальке" в немецком Гельзенкирхене.

Условия соревнований остаются неизменными. На трассе в Рупольдинге будут соревноваться десять лучших команд, каждая из которых будет состоять из двух спортсменов – одного биатлониста и одной биатлонистки.

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Украину в этой гонке будут представлять Дмитрий Пидручный и Юлия Джима, о чем сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак в интервью biathlon.com.ua.

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Ранее мы сообщали, как Юлия Джима не смогла даже финишировать в субботнем пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Допустив пять промахов на трех огневых рубежах, она снялась с гонки.

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец считает, что олимпийская чемпионка-2014 боится стрелять.

Юлия Джима / Фото: Getty Images