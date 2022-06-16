Росію викинули з найпрестижніших змагань

Московський ЦСКА не допустили в Євролігу через війну

Російські баскетбольні клуби не зможуть виступати не лише у Лізі чемпіонів, але й у розіграші Євроліги та Єврокубку у наступному сезоні. Більшість акціонерів Євроліги проголосували за виключення росіян з-поміж учасників. Причина – війна в Україні.

Місце російських команд займуть Валенсія (Іспанія) та Партизан (Сербія).

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Склад учасників Євроліги-2022/23:

Альба (Німеччина)

Анадолу Ефес (Туреччина)

Монако (Франція)

Мілан (Італія)

Басконія (Іспанія)

Барселона, Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Црвена Звєзда (Сербія)

Фенербахче (Туреччина)

Віллербан (Франція)

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Олімпіакос (Греція)

Панатинаїкос (Греція)

Партизан (Сербія)

Реал (Іспанія)

Валенсія (Іспанія)

Віртус (Італія)

Жальгіріс (Литва)

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Євроліга – найпрестижніший баскетбольний клубний турнір у Європі. Найбільше титулів виграв іспанський Реал – 10. Чинний чемпіон – Анадолу Ефес (Туреччина).

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Раніше ми писали, що баскетболіст із Донецька відмовився виступати за російський військовий клуб. Він залишив Москву після початку війни.