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Росію викинули з найпрестижніших змагань

Павло Василенко
16 червня, 15:46
Наступного сезону баскетбольні розіграші Євроліги та Єврокубку пройдуть без російських команд. Це санкції за війну в Україні

Московський ЦСКА не допустили в Євролігу через війну

Російські баскетбольні клуби не зможуть виступати не лише у Лізі чемпіонів, але й у розіграші Євроліги та Єврокубку у наступному сезоні. Більшість акціонерів Євроліги проголосували за виключення росіян з-поміж учасників. Причина – війна в Україні.

Місце російських команд займуть Валенсія (Іспанія) та Партизан (Сербія).

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Склад учасників Євроліги-2022/23:

  • Альба (Німеччина)
  • Анадолу Ефес (Туреччина)
  • Монако (Франція)
  • Мілан (Італія)
  • Басконія (Іспанія)
  • Барселона, Іспанія)
  • Баварія (Німеччина)
  • Црвена Звєзда (Сербія)
  • Фенербахче (Туреччина)
  • Віллербан (Франція)
  • Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
  • Олімпіакос (Греція)
  • Панатинаїкос (Греція)
  • Партизан (Сербія)
  • Реал (Іспанія)
  • Валенсія (Іспанія)
  • Віртус (Італія)
  • Жальгіріс (Литва)

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Євроліга – найпрестижніший баскетбольний клубний турнір у Європі. Найбільше титулів виграв іспанський Реал – 10. Чинний чемпіон – Анадолу Ефес (Туреччина).

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Раніше ми писали, що баскетболіст із Донецька відмовився виступати за російський військовий клуб. Він залишив Москву після початку війни.