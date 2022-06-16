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Россию вышвырнули из самых престижных соревнований

Павел Василенко
16 июня, 15:46
В следующем сезоне баскетбольные розыгрыши Евролиги и Еврокубка пройдут без российских команд. Это санкции за войну в Украине

Московский ЦСКА не пустили в Евролигу из-за войны / Фото: REUTERS

Российские баскетбольные клубы не смогут выступать не только в Лиге чемпионов, но и в розыгрыше Евролиги и Еврокубка в следующем сезоне. Большинство акционеров Евролиги проголосовали за исключение россиян из числа участников. Причина – война в Украине.

Место российских команд займут Валенсия (Испания) и Партизан (Сербия).

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Состав участников Евролиги-2022/23:

  • Альба (Германия)
  • Анадолу Эфес (Турция)
  • Монако (Франция)
  • Милан (Италия)
  • Баскония (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Црвена Звезда (Сербия)
  • Фенербахче (Турция)
  • Виллербан (Франция)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Панатинаикос (Греция)
  • Партизан (Сербия)
  • Реал (Испания)
  • Валенсия (Испания)
  • Виртус (Италия)
  • Жальгирис (Литва)

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Евролига – самый престижный баскетбольный клубный турнир в Европе. Больше всего титулов выиграл испанский Реал – 10. Действующий чемпион – Анадолу Эфес (Турция).

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Ранее мы писали, что баскетболист из Донецка отказался выступать за российский военный клуб. Он покинул Москву после начала войны.