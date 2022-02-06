Росію з ганьбою позбавили фіналу на Олімпіаді-2022

Змагання з шорт-треку на Олімпіаді-2022 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Росіяни залишилися без медалі у шорт-треку – різновиді ковзанярського спорту.

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Збірну команду РОК (російського олімпійського комітету) у змішаній естафеті представляли шість спортсменів – Семен Єлістратов, Костянтин Івлієв, Павло Ситніков, Софія Просвірнова, Катерина Єфременкова та Олена Серьогіна. У півфіналі росіяни зустрілися з командами Угорщини, США та Китаю.

Російські ковзаняри не змогли правильно передати естафету, за що були дискваліфіковані арбітрами змагань. Росіяни створили перешкоду суперникам, внаслідок чого спровокували падіння опонентки.

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Таким чином російські спортсмени втратили втішний фінал і шанси на медаль. Варто відзначити, що також було дискваліфіковано збірну США за блокування суперниць.

У результаті золото вибороли китайські спортсмени, друге місце у Італії, а бронза в Угорщини.

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Варто зазначити, що китайців тренує легенда російського та корейського шорт-треку, шестиразовий олімпійський чемпіон Віктор Ан.

Раніше ми розповідали, як російський лижник зламав п'єдестал на Олімпіаді-2022. Під час нагородження призерів гонки у скіатлоні Большунов від радості почав стрибати прямо на медальному подіумі і… зламав його!