Росію добили! Золото Олімпіади остаточно залишили ізраїльтянці

Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну / Фото: Reuters

У Міжнародній федерації гімнастики затвердили сенсаційну перемогу ізраїльтянки Ліной Ашрам над Діною Аверіною з ОКР в особистому багатоборстві, відхиливши численні протести росіян.

"Міжнародний технічний комітет з художньої гімнастики, проаналізувавши компоненти оцінок змагань, не виявив упередженості або неправильності суддівських рішень на Олімпіаді в Токіо"

"Тому ми підтверджуємо, що розподіл місць і результати Олімпійських ігор у Токіо в художній гімнастиці для індивідуальних і командних виступів є чесними і неупередженими"

"Ми задаємо високий критерій відбору для висококваліфікованих і найбільш неупереджених суддів. Ми задоволені їхною роботою на Олімпіаді", – йдеться в заяві федерації в Twitter

Нагадаємо, хто тільки в Росії не обурився стосовно суддівства в художній гімнастиці на Іграх-2020 у Токіо, де ізраїльтянка Ліной Ашрам залишила без золота Діну Аверіну з ОКР.

"Чи бачу я в цьому політику? Так. Ми просто всім набридли зі своїми перемогами. Тренерам просто не хочеться працювати після таких потворних і нечесних змагань", – заявила тренер з РФ Тетяна Тарасова

"Мені дуже шкода такий світ, де все вирішують не талант і праця, а підкилимні блошині забіги деяких "чиновників". Ваші низькі політичні ігри – це ганьба всього спорту та Олімпійських ігор. Не випадково до гасла Ігор цього року додали слово "разом"! Але , мабуть, судді та представники деяких збірних вважають, що швидше, вище і сильніше, та й разом – саме проти атлетів з Росії", – не промовчав і Філіп Кіркоров

Аверіна і Кіркоров / Фото: Reuters, Instagram

Утім, навіть в самій РФ знайшлася людина, яка визнала, що після поразки Діни Аверіної від ізраїльської гімнастки Ліной Ашрам росіянам нічого кивати на суддів. Кіркорову заткнула рот олімпійська чемпіонка Ріо-2016 у групових вправах Віра Бірюкова, назвавши співака "бабусею на лавочці".

Філіп Кіркоров і Віра Бірюкова / Фото: Getty Images, Instagram

Додамо, що слідом за поразкою в індивідуальній першості з художньої гімнастики в Токіо росіянки залишилися без "золота" і в командних змаганнях, там їх здолала Болгарія.

Востаннє таке було на Олімпіаді-1996 в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях "золото" забрали іспанки.