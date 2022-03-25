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Російському футболу кранти! Санкції вдарили по фашистах

Максим Мельник
25 березня, 16:20
Киянин зі Спартака втратив 99% свого статку, а в нижчих дивізіонах держава не має грошей на фінансування команд

Танки знищили футбол / Фото: Чемпионат, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Член виконкому Російського футбольного союзу Володимир Афанасьєв розповів про фінансове становище власників клубів.

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"Федун казав, що у нього ситуація складна. Сказав, що втратив 99 відсотків статків. Це його приватні гроші, це б'є по його кишені. Але ЦСКА – теж приватний клуб. Так, фінансується Гінером та ВЕБ спільно. І ЦСКА, і банк перебувають під санкціями.

У Краснодара найважча ситуація? Тяжко по всій країні. Ніхто не каже, що відбувається з першим та другим дивізіонами. Там узагалі кранти. Ніхто про це не заявляє. Але там усі клуби державні, що фінансуються регіонами", – цитує Афанасьєва Чемпіонат.

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Довідка "Сьогодні"

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Леонід Федун – президент ФК Спартак, віцепрезидент компанії "Лукойл". Народився у Києві, полковник ЗС Росії.

Євген Гінер – президент ЦСКА. Згідно з Вікіпедіэю, є співвласником компанії VS Energy, яка має частки у "Кіровоградобленерго" (78,8%), Південній генеруючій компанії (35,66%) та "Чернівціобленерго" (47,55%).

Народився у Харкові, де 1986 року отримав умовний термін за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.