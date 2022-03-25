Российскому футболу кранты! Санкции ударили по фашистам

Танки уничтожили футбол / Фото: Чемпионат, REUTERS, Коллаж: Сегодня
Член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев рассказал о финансовом положении владельцев клубов.
Читайте также: Никаких поблажек агрессору: CAS оставил в силе бан российской сборной
"Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману. Но ЦСКА – тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями.
У Краснодара самая тяжелая ситуация? Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами", – цитирует Афанасьева "Чемпионат".
Читайте также: Экс-игрок сборной России готов воевать против путинской армии
Справка "Сегодня"
Леонид Федун – президент ФК Спартак, вице-президент компании Лукойл. Родился в Киеве, полковник ВС России.
Евгений Гинер - президент ЦСКА. Согласно Википедии, является совладельцем компании VS Energy, имеющей доли в Кировоградоблэнерго (78,8 %), Южной генерирующей компании (35,66 %) и Черновцыоблэнерго (47,55 %).
Родился в Харькове, где в 1986 году получил условный срок за хищение государственного имущества в особо крупных размерах.