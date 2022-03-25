Российскому футболу кранты! Санкции ударили по фашистам

Член исполкома Российского футбольного союза Владимир Афанасьев рассказал о финансовом положении владельцев клубов.

Читайте также: Никаких поблажек агрессору: CAS оставил в силе бан российской сборной

"Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману. Но ЦСКА – тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями.

У Краснодара самая тяжелая ситуация? Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами", – цитирует Афанасьева "Чемпионат".