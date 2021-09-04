Російський мажор наїхав на Шумахера: гучний скандал у Формулі-1

Микита Мазепін і Мік Шумахер / Фото: Getty Images

Суботня кваліфікація Гран-прі Нідерландів у Формулі-1 обернулася грандіозним скандалом.

Син російського олігарха, власника "Уралхіма" Дмитра Мазепіна, Микита Мазепін, якого називають головним гоночним мажором РФ, посів у кваліфікації останню, 20-у, сходинку.

Але росіянин заявляє, що це сталося з вини його партнера по команді Хаас – сина Міхаеля Шумахера, Міка, що обігнав Мазепіна на прогрівочному колі наприкінці кваліфікації.

"Я дуже роздратований, якщо чесно. У команд Формули-1 існує правило, що в один вікенд перша на трасі твоя машина, а наступного вікенду – інша. Цього вікенду була моя черга бути першою машиною"

"У Імолі я обігнав першу машину і отримав прочухана від команди. А тепер таке сталося вже зі мною вдруге: напарник обганяє мене, відправляючи в трафік, і навмисне псує мою фінальну спробу в кваліфікації, тож я незадоволений"

Микита Мазепін

"Якщо ти робиш це одного разу, через незнання, то це нормально. Але двічі – це вже навмисне. Мені не подобається, коли є якісь тертя, так бути не повинно", – наводить слова Мазепіна Motorsport Week

Мазепін і Шумахер. Фото – Getty Images

Утім, Мік Шумахер не бачить за собою провини.

"Я не зовсім знаю, що казав Микита. Не знаю, що передавав йому його гоночний інженер, але я запитав, чи можна його обігнати, бо мої шини ставали холодними: зазвичай він проїжджає свої прогрівочні кола повільніше, ніж я. Я отримав добро від команди і випередив його"

Мік Шумахер / Фото: Reuters

"Немає жодних причин робити з цього трагедію. Його коло не було зіпсоване через це. Вважаю, що я не зробив нічого неправильного", – цитує Motorsport-Magazin Міка Шумахера, який посів у кваліфікації Гран-прі Нідерландів передостанній, 19-ий, рядок.

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