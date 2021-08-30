Автотроща в жіночій Формулі-1: шість болідів розлетілися на друзки (відео)

Під час кваліфікації жіночої Формули-1 сталася страшна аварія – гонщиці були госпіталізовані

Масова аварія за участю 6 болідів сталася в жіночій Формулі-1 / Фото: Twitter

Масова аварія за участю шести болідів сталася під час кваліфікації жіночої Формули-1 (W Series) на Гран-прі Бельгії. Аварія сталася через мокру трасу на сумнозвісному повороті "О Руж".

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На 6-й хвилині заїзду з траси вилетіли і вдарилися у відбійники шість болідів: Сари Мур, Еббі Ітон, Белени Гарсія, Фаб'єн Вольвенд, Айли Агрен і Бейтске Віссер.

W Series Crash Broadcast Replay (Everyone confirmed okay) pic.twitter.com/3vwdZw6p2w - F1 MEMES (@ f1troll_) August 27, 2021

Всі шість гонщиць відразу були доставлені в медичний центр і незабаром відпущені, за винятком Айли і Бейтске. Обох спортсменок відвезли до госпіталю для подальших обстежень.

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Пізніше Віссер написала про своє самопочуття на персональній сторінці у Twitter.

"Спасибі за всі ваші повідомлення. Це було дуже страшно, але я думаю, що у мене на плечі був ангел", – написала 26-річна гонщиця.

Thank you all for your messages that was a very scary one but I think I had an angel on my shoulder, Im very sore but luckily I have no fractures pic.twitter.com/j2AyJzav80 - Beitske Visser (@beitskevisser) August 27, 2021

Поворот "О Руж" вважається одним із найважчих і видовищних поворотів на гоночних трасах в усьому світі. На ньому не раз відбувалися серйозні аварії – як в ході Гран-прі Формули-1, так і в інших гонках. Досить часто аварії на "О Руж" завершувалися з летальними наслідками.