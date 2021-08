Автотроща в жіночій Формулі-1: шість болідів розлетілися на друзки (відео)

Масова аварія за участю шести болідів сталася під час кваліфікації жіночої Формули-1 (W Series) на Гран-прі Бельгії. Аварія сталася через мокру трасу на сумнозвісному повороті "О Руж".

На 6-й хвилині заїзду з траси вилетіли і вдарилися у відбійники шість болідів: Сари Мур, Еббі Ітон, Белени Гарсія, Фаб'єн Вольвенд, Айли Агрен і Бейтске Віссер.

Всі шість гонщиць відразу були доставлені в медичний центр і незабаром відпущені, за винятком Айли і Бейтске. Обох спортсменок відвезли до госпіталю для подальших обстежень.

Пізніше Віссер написала про своє самопочуття на персональній сторінці у Twitter.

Thank you all for your messages that was a very scary one but I think I had an angel on my shoulder, Im very sore but luckily I have no fractures pic.twitter.com/j2AyJzav80