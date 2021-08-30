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Автотроща в жіночій Формулі-1: шість болідів розлетілися на друзки (відео)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 серпня, 20:24
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Під час кваліфікації жіночої Формули-1 сталася страшна аварія – гонщиці були госпіталізовані
Масова аварія за участю 6 болідів сталася в жіночій Формулі-1
Масова аварія за участю 6 болідів сталася в жіночій Формулі-1 / Фото: Twitter

Масова аварія за участю шести болідів сталася під час кваліфікації жіночої Формули-1 (W Series) на Гран-прі Бельгії. Аварія сталася через мокру трасу на сумнозвісному повороті "О Руж".

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На 6-й хвилині заїзду з траси вилетіли і вдарилися у відбійники шість болідів: Сари Мур, Еббі Ітон, Белени Гарсія, Фаб'єн Вольвенд, Айли Агрен і Бейтске Віссер.

Всі шість гонщиць відразу були доставлені в медичний центр і незабаром відпущені, за винятком Айли і Бейтске. Обох спортсменок відвезли до госпіталю для подальших обстежень.

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Пізніше Віссер написала про своє самопочуття на персональній сторінці у Twitter.

"Спасибі за всі ваші повідомлення. Це було дуже страшно, але я думаю, що у мене на плечі був ангел", – написала 26-річна гонщиця.

Поворот "О Руж" вважається одним із найважчих і видовищних поворотів на гоночних трасах в усьому світі. На ньому не раз відбувалися серйозні аварії – як в ході Гран-прі Формули-1, так і в інших гонках. Досить часто аварії на "О Руж" завершувалися з летальними наслідками.

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