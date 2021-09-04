Российский мажор наехал на Шумахера: громкий скандал в Формуле-1

Никита Мазепин и Мик Шумахер / Фото: Getty Images

Субботняя квалификация Гран-при Нидерландов в Формуле-1 обернулась грандиозным скандалом.

Сын российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина, Никита Мазепин, которого называют главным гоночным мажором РФ, занял в квалификации последнее, 20-е, место.

Но россиянин заявляет, что это произошло по вине его партнера по команде Хаас – сына Михаэля Шумахера, Мика, обогнавшего Мазепина на прогревочном круге в конце квалификации.

"Я сильно раздражен, если честно. Внутри команд Формулы-1 существует правило, что в один уик-энд первая на трассе твоя машина, а в следующий – другая. В этот уик-энд была моя очередь быть первой машиной"

"В Имоле я обогнал первую машину и получил выволочку от команды. А теперь такое произошло уже со мной второй раз: напарник обгоняет меня, отправляя в трафик, и специально портит мою финальную попытку в квалификации, так что я недоволен"

Никита Мазепин

"Если ты делаешь это один раз, по незнанию, то это нормально. Но два раза – это уже специально. Мне не нравится, когда существуют какие-то трения, так быть не должно", – приводит слова Мазепина Motorsport Week

Мазепин и Шумахер. Фото – Getty Images

Впрочем, Мик Шумахер не видит за собой никакой вины.

"Я не совсем знаю, что говорил Никита. Не знаю, что передавал ему его гоночный инженер, но я спросил, можно ли его обогнать, потому что мои шины становились холодными: обычно он проезжает свои прогревочные круги медленнее, чем я. Я получил добро от команды и опередил его"

Мик Шумахер / Фото: Reuters

"Нет никаких причин делать из этого трагедию. Его круг не был испорчен из-за этого. Считаю, что я не сделал ничего неправильного", – цитирует Motorsport-Magazin Мика Шумахера, занявшего в квалификации Гран-при Нидерландов предпоследнее, 19-е, место.

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