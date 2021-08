Жуткая авария в женской Формуле-1: шесть болидов разлетелись вдребезги (видео)

Массовая авария с участием шести болидов произошла во время квалификации женской Формулы-1 (W Series) на Гран-при Бельгии. Авария произошла из-за мокрой трассы на печально известном повороте "О Руж".

На 6-й минуте заезда с трассы вылетели и ударились в отбойники шесть болидов: Сары Мур, Эбби Итон, Белен Гарсии, Фабьен Вольвенд, Айлы Агрен и Бейтске Виссер.

Все шесть гонщиц сразу были доставлены в медицинский центр и вскоре отпущены, за исключением Айлы и Бейтске. Обеих спортсменок отвезли в госпиталь для дальнейших обследований.

Позже Виссер написала о своем самочувствии на персональной странице в Twitter.

Thank you all for your messages that was a very scary one but I think I had an angel on my shoulder, Im very sore but luckily I have no fractures pic.twitter.com/j2AyJzav80