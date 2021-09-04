Син російського олігарха – головний лузер кваліфікації Формули-1

Микита Мазепін посів останній рядок у кваліфікаційних заїздах Гран-прі Нідерландів, а їхнім переможцем став Макс Ферстаппен

Останній - Микита Мазепін у Нідерландах / Фото: Reuters

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Нідерландів – перших змагань Формули-1 в Зандворті з 1985 року.

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Другу сходинку посів пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон, третім став його напарник Валттері Боттас.

Син російського олігарха, власника "Уралхіма" Дмитра Мазепіна, Микита Мазепін, за підсумками кваліфікації виявився останнім – 20-м, програвши півсекунди своєму напарнику з Хааса Міку Шумахеру, що показав 19-й результат.

Відзначимо, що напередодні Мазепін-молодший також "відзначився" в тренувальній практиці. Росіянин вилетів з траси, застрягши в гравійній зоні, через що сесію довелося зупинити червоними прапорами.

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РЕЗУЛЬТАТИ КВАЛІФІКАЦІЇ

Додамо, що перед завтрашньою гонкою Гран-прі Нідерландів лідер особистого заліку Гамільтон випереджає Ферстаппена всього на три бали. Мазепін з нулем очок – і тут на дні.

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