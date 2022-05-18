Російський гімнаст одержав покарання за рашистський символ

Ганебним вчинком відзначився російський гімнаст Іван Куляк / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

На міжнародних змаганнях зі спортивної гімнастики Іван Куляк напнув на себе букву "Z" – символ російської агресії проти України.

Провокатор вийшов із знаком рашистів на церемонію нагородження.

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Але ганебна витівка Куляка не залишилася безкарною. Дисциплінарна комісія Фонду етики гімнастики дискваліфікувала юного рашиста на рік.

Крім того, за порушення правил Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Куляк позбавлений бронзової медалі Кубка світу в Досі. Також шанувальник Путіна має повернути призові у розмірі 500 швейцарських франків.

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Зазначимо, що для російських спортсменів у порядку речей демонстрація нацистських символів та жестів. На чемпіонаті Європи з картингу серед юніорів російський гонщик Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання.