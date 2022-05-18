Российский гимнаст получил наказание за рашистский символ

Позорным поступком отметился российский гимнаст Иван Куляк / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

На международных соревнованиях по спортивной гимнастике Иван Куляк напялил на себя букву "Z" – символ российской агрессии против Украины.

Провокатор вышел со знаком рашистов на церемонию награждения.

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Но позорная выходка Куляка не осталась безнаказанной. Дисциплинарная комиссия Фонда этики гимнастики дисквалифицировала юного рашиста на год.

Кроме того, за нарушение правил Международной федерации гимнастики (FIG) Куляк лишен бронзовой медали Кубка мира в Дохе. Также поклонник Путина должен вернуть призовые в размере 500 швейцарских франков.

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Отметим, что для российских спортсменов в порядке вещей демонстрация нацистских символов и жестов. На чемпионате Европы по картингу среди юниоров российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие.