Росіяни стали токсичними. Клуби MLS відмовилися від футболістів із країни-агресора

Росіянин Микита Хайкін не зможе грати в MLS / Фото: Twitter

Клуби північноамериканської футбольної ліги MLS вирішили не підписувати контракти з футболістами та тренерами з Росії та Білорусі. Про це повідомляє з посиланням на власні джерела Спорт-Експрес.

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Причина відмови від співпраці абсолютно зрозуміла – військова агресія цих країн проти України. Правило діє неофіційно.

Також повідомляється, що з цих причин зірвався трансфер російського воротаря Микити Хайкіна до одного з клубів MLS.

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Зазначимо, що це не перший випадок відмови від співпраці з росіянами та білорусами. Днями у двох російських футболістів, які виступають у чемпіонаті Чехії, виникли проблеми із візами. У результаті Євген Назаров та Максим Матвєєв змушені були повернутися на свою історичну батьківщину.

Закрито дорогу росіянам ы до топ-чемпіонатів. Натомість, які перспективи їм відкрилися. Тепер вони можуть грати у першості Нікарагуа, Венесуели та Еритреї. Нарешті російський футбол встане з колін.

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