Россияне стали токсичны. Клубы MLS отказались от футболистов из страны-агрессора

Россиянин Никита Хайкин не сможет играть в MLS / Фото: Twitter

Клубы североамериканской футбольной лиги MLS приняли решение не подписывать контракты с футболистами и тренерами из России и Беларуси. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники издание Спорт-Экспресс.

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Причина отказа от сотрудничества абсолютно понятна – военная агрессия этих стран против Украины. Правило действует неофициально.

Также сообщается, что по этим причинам сорвался трансфер российского вратаря Никиты Хайкина в один из клубов MLS.

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Отметим, что это не первый случай отказа от сотрудничества с россиянами и белорусами. На днях у двух российских футболистов, выступающих в чемпионате Чехии, возникли проблемы с визами. В итоге Евгений Назаров и Максим Матвеев вынуждены были вернуться на свою историческую родину.

Закрыта дорога россиянам и в топ-чемпионаты. Зато, какие перспективы им открылись. Теперь они могут играть в первенствах Никарагуа, Венесуэлы и Эритреи. Наконец-то российский футбол встанет с колен.

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