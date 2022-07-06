Росіяни – не люди, це на все життя! Відвертість від знаменитого уродженця Мелітополя

Євген Хачеріді висловився про дії росіян на території України

Днями ексгравець збірної України Євген Хачеріді оголосив про готовність завершити кар'єру. Вже півтора року 34-річний захисник залишається без клубу.

Нині уродженець Мелітополя допомагає українській армії та грає у благодійних матчах. Після одного з них Хачеріді висловився про росіян, які окупували його Батьківщину.

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"Місто в окупації. Не те щоб дуже складно, але Слава Богу там беззаконня немає. Тільки людям ніде працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого не буде, поки там окупанти. У мене бабуся та батько там. Сестра приїде з Криму і зробить їм картку, щоб був зв'язок. Росіяни – це ж не люди, будь-кого запитайте. Хто їх може любити після того, що вони роблять? Це на все життя залишиться. Їх ніхто за людей вважати не буде. Там є розважливі люди, але бояться говорити. Нормальна людина ніколи не буде з цією країною будь-що пов'язувати".

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Зазначимо, що за свою кар'єру Євген пограв за Олком, Волинь, Динамо Київ, ПАОК та Динамо Брест. Разом з киянами Хачеріді тричі став чемпіоном УПЛ, а у Греції виграв місцевий чемпіонат та Кубок. Крім того, на рахунку захисника 51 матч та три голи у футболці збірної України.