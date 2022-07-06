Россияне – не люди, это на всю жизнь! Откровение от знаменитого уроженца Мелитополя

Евгений Хачериди высказался о действиях россиян на территории Украины

На днях экс-игрок сборной Украины Евгений Хачериди объявил о готовности завершить карьеру. Уже полтора года 34-летний защитник остается без клуба.

Нынче уроженец Мелитополя помогает украинской армии и играет в благотворительных матчах. После одного из них Хачериди высказался о россиянах, которые оккупировали его Родину.

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"Город в оккупации. Не то чтобы очень сложно, но Слава Богу там беззакония нет. Только людям негде работать, цены поднялись. Ничего хорошего не будет, пока там оккупанты. У меня бабушка и отец там. Сестра приедет из Крыма и сделает им карточку, чтобы была связь. Россияне – это ж не люди, кого угодно спросите. Кто их может любить после того, что они делают? Это же на всю жизнь останется. Их никто за людей считать не будет. Там есть рассудительные люди, но боятся говорить. Нормальный человек никогда не будет с этой страной что-либо связывать".

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Отметим, что за свою карьеру Евгений поиграл за Олком, Волынь, Динамо Киев, ПАОК и Динамо Брест. Вместе с киевлянами Хачериди трижды стал чемпионом УПЛ, а в Греции выиграл местный чемпионат и Кубок. Кроме того, на счету защитника 51 матч и три гола в футболке сборной Украины.