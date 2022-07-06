Легенда Шахтера подписал контракт с бывшим клубом Блохина

Обладатель Кубка УЕФА и победитель клубного чемпионата мира Дмитрий Чигринский еще два года проведет в греческом Ионикосе

Чигринский подписывает новый контракт с Ионикосом, который ранее тренировал Олег Блохин / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитник греческого Ионикоса Дмитрий Чигринский подписал новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан на два года. Ранее Дарио Срна говорил, что ФИФА не защищает украинские клубы.

Об этом сообщил агент игрока Александр Панков. По его словам, Чигринскому поступали предложения от трех других клубов, более выгодных в финансовом плане. Но Дмитрий выбрал стабильность.

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Дмитрий Чигринский родился 7 ноября 1986 года в Изяславе Хмельницкой области. Занимался футболом во львовском училище физической культуры, а в 16 лет перешел в Шахтер. За "горняков" выступал с 2002 по 2015 год с перерывами – на аренду в запорожский Металлург и полноценный сезон в Барселоне. Затем год отыграл в Днепре, а оттуда уехал в АЕК.

С Шахтером шесть раз становился чемпионом Украины, побеждал в Кубке УЕФА. С Барселоной выигрывал чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

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Играя за АЕК был чемпионом Греции в 2018 году. А в прошлом перешел в Ионикос на правах свободного агента. Интересно, что в 1999-2002 годах главным тренером Ионикоса был Олег Блохин.