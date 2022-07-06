Легенда Шахтаря підписав контракт із колишнім клубом Блохіна

Володар Кубка УЄФА та переможець клубного чемпіонату світу Дмитро Чигринський ще два роки проведе у грецькому Іонікосі

Чигринський підписує новий контракт із Іонікосом, який раніше тренував Олег Блохін / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисник грецького Іонікоса Дмитро Чигринський підписав нову угоду із клубом. Контракт розрахований на два роки. Раніше Даріо Срна казав, що ФІФА не захищає українські клуби.

Про це повідомив агент гравця Олександр Панков. За його словами, Чигринському надходили пропозиції від трьох інших клубів, вигідніших у фінансовому плані. Але Дмитро обрав стабільність.

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Дмитро Чигринський народився 7 листопада 1986 року в Ізяславі Хмельницької області. Займався футболом у львівському училищі фізичної культури, а у 16 років перейшов до Шахтаря. За "гірників" виступав з 2002 по 2015 рік з перервами – на оренду у запорізький Металург та повноцінний сезон у Барселоні. Потім рік відіграв у Дніпрі, а звідти поїхав до АЕКу.

З Шахтарем шість разів ставав чемпіоном України, перемагав у Кубку УЄФА. З Барселоною вигравав чемпіонат Іспанії та клубний чемпіонат світу.

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Граючи за АЕК був чемпіоном Греції у 2018 році. А в минулому перейшов до Іонікосу на правах вільного агента . Цікаво, що у 1999-2002 роках головним тренером Йонікоса був Олег Блохін.