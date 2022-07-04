Виявився не потрібним клубам УПЛ. Зірковий екс-гравець Динамо готовий залишити футбол

Колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді планує повісити бутси на цвях

Євген Хачеріді не зацікавив клуби УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

В кінці серпня стартує чемпіонат України в елітному дивізіоні. Багато клубів уже вийшли з відпустки та розпочали підготовку до нового сезону.

У зв'язку з військовою агресією Росії більшість легіонерів покинуть наш чемпіонат. Здавалося б, у такій ситуації попитом мають користуватися кваліфіковані футболісти з українським паспортом. Але в бік деяких із них селекціонери навіть не дивляться.

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У списку таких "непотрібних" футболістів опинився колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді. Досвідчений футболіст задумався про завершення кар'єри, якщо не отримає відповідної пропозиції.

"Форму підтримую. Тренуюсь, ходжу до зали в Києві. Чи є якісь варіанти продовжити? Я вже все, мабуть. Остаточне рішення ще не ухвалив", – сказав Хачеріді у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Зазначимо, що з січня 2021 року Хачеріді перебуває поза футболом. За плечима досвідченого захисника 237 ігор у формі київського Динамо, легіонерський досвід у грецькому ПАОК та брестському Динамо. За національну збірну України Хачеріді зіграв 51 матч та оформив 3 голи.

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Євген Хачеріді / Фото: Динамо Брест

Раніше ми повідомляли, що боєць ЗСУ влаштував чистку у Кривбасі. Новому наставнику криворізької команди виявилися непотрібними майже два десятки футболістів.