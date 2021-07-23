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Росія вирізала Україну на церемонії відкриття Олімпіади. А у нас на ТБ росіян показали

23 липня, 15:57

Олег Люлька

Перший канал РФ пішов на рекламу перед виходом спортсменів національної команди України під час сьогоднішньої церемонії відкриття літньої Олімпіади в Токіо

Парад команд на церемонії відкриття / Фото: Reuters, Instagram

Отже, глядачі в Росії вихід українських спортсменів на церемонії відкриття Ігор не побачили, натомість росТВ запропонувало своїй аудиторії рекламу.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Що цікаво, аналогічної цензури щодо збірної Олімпійського комітету Росії з боку українського ТБ не було. Під час трансляції церемонії відкриття Ігор на UA:Перший відео з виходом росіян не вирізали.

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Відзначимо, що за свої допінг-гріхи росіяни виступають в Токіо не під національним прапором, а під прапором Міжнародного олімпійського комітету.

А замість гімну Росії на церемоніях нагородження звучатиме вступ з концерту №1 для фортепіано композитора українського походження Петра Чайковського.

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