Россия вырезала Украину на церемонии открытия Олимпиады. А у нас на ТВ россиян показали

Парад команд на церемонии открытия / Фото: Reuters, Instagram
Таким образом зрители в России выход украинских спортсменов на церемонии открытия Игр не увидели, вместо этого росТВ предложило им рекламные ролики.
Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Что интересно, аналогичной цензуры по отношению к сборной Олимпийского комитета России со стороны украинского ТВ не было. Во время трансляции церемонии на UA:Перший видео с выходом россиян не вырезали.
Отметим, что в наказание за допинг-грехи россияне выступают в Токио не под национальным флагом, а под флагом Международного олимпийского комитета.
А вместо гимна России на церемониях награждения будет звучать вступление из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского.
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