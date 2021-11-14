Росія у прольоті! Хорвати здолали РФ і не пустили її на ЧС

Модрич і Хорватія - уже на ЧС / Фото: Reuters
У неділю Хорватія обіграла Росію 1:0 у Спліті.
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Росіяни, яких влаштовувала і нічия, забили у свої ж ворота – на 81-й хвилині автоголом відзначився захисник Антальяспора Федір Кудряшов.
Це означає, що збірна Хорватії посіла першу сходинку у відбірковій групі H і виборола пряму путівку на мундіаль-2022.
А росіянам, які стали другим у групі, тепер доведеться долати сито стикових матчів.
Зауважимо, що у вівторок, 16 листопада, Україна зіграє на виїзді з Боснією та Герцеговиною. Щоб отримати перепустку до плей-оф, нам потрібно перемогти самим і сподіватися, що в паралельній зустрічі Фінляндія вдома не обіграє Францію, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС.