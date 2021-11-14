Россия в пролете! Хорваты хлопнули РФ и не пустили ее на ЧМ

Модрич и Хорватия - уже на ЧМ / Фото: Reuters

В воскресенье Хорватия обыграла Россию 1:0 в Сплите.

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Россияне, которых устраивала и ничья, забили в свои же ворота – на 81-й минуте автоголом отметился защитник Антальяспора Федор Кудряшов.

Это значит, что сборная Хорватии заняла первое место в отборочной группе H и добыла прямую путевку на мундиаль-2022.

А россиянам, ставшим вторыми в группе, теперь придется преодолевать сито стыковых матчей.

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Отметим, что во вторник, 16 ноября, Украина сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ.