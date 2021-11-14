14 ноября 16:00
Хорватия 1
Россия 0
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Россия в пролете! Хорваты хлопнули РФ и не пустили ее на ЧМ

Олег Люлька
14 ноября, 17:53
Хорватской сборной нужна была только победа, и она ее добыла – помогли сами россияне, забившие в собственные ворота

Модрич и Хорватия - уже на ЧМ / Фото: Reuters

В воскресенье Хорватия обыграла Россию 1:0 в Сплите.

ВИДЕО ГОЛА

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Россияне, которых устраивала и ничья, забили в свои же ворота – на 81-й минуте автоголом отметился защитник Антальяспора Федор Кудряшов.

Это значит, что сборная Хорватии заняла первое место в отборочной группе H и добыла прямую путевку на мундиаль-2022.

А россиянам, ставшим вторыми в группе, теперь придется преодолевать сито стыковых матчей.

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Отметим, что во вторник, 16 ноября, Украина сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ.

Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters