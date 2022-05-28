Росія – країна терористів! Чемпіон Англії обурений вбивством дитини в Харкові (фото)

Олександр Зінченко в шоці від вбивства малюка у Харкові

Позавчора Харків потрапив під обстріл. Армія Російської Федерації атакувала центр одного з найбільших міст України, яке намагається відновитися від дій фашистів.

Серед жертв нападу виявилися п'ятимісячна дитина та її батько. Чоловік помер одразу, а маля з його рук вибуховою хвилею відкинуло на дах під'їзду. Постраждала також і мати дитини, яку госпіталізували у тяжкому стані.

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Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко відреагував на такий терористичний акт із боку Росії. Футболіст опублікував у Instagram фото малюка та значок купки фекалій на російському прапорі, а також залишив емоційний напис: "Ї*ана країна терористів".

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Раніше через обстріл Харкова постраждав також футбольний стадіон. На арену "Сонячний", де колись тренувалася збірна України.

Зазначимо, що тиждень тому Олександр Зінченко став переможцем АПЛ з Манчестер Сіті. Гравець відсвяткував чемпіонство з українським прапором та навіть розплакався.