28 травня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Росія – країна терористів! Чемпіон Англії обурений вбивством дитини в Харкові (фото)

Анатолій Дерека
28 травня, 19:28
Олександр Зінченко шокований діями фашистської армії, яка вбиває мирне населення українських міст

Олександр Зінченко в шоці від вбивства малюка у Харкові

Позавчора Харків потрапив під обстріл. Армія Російської Федерації атакувала центр одного з найбільших міст України, яке намагається відновитися від дій фашистів.

Серед жертв нападу виявилися п'ятимісячна дитина та її батько. Чоловік помер одразу, а маля з його рук вибуховою хвилею відкинуло на дах під'їзду. Постраждала також і мати дитини, яку госпіталізували у тяжкому стані.

Реклама

Читайте також: Онлайн фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко відреагував на такий терористичний акт із боку Росії. Футболіст опублікував у Instagram фото малюка та значок купки фекалій на російському прапорі, а також залишив емоційний напис: "Ї*ана країна терористів".

Реклама

Раніше через обстріл Харкова постраждав також футбольний стадіон. На арену "Сонячний", де колись тренувалася збірна України.

Зазначимо, що тиждень тому Олександр Зінченко став переможцем АПЛ з Манчестер Сіті. Гравець відсвяткував чемпіонство з українським прапором та навіть розплакався.