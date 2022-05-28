28 мая 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
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Россия – страна террористов! Чемпион Англии вне себя от убийства младенца в Харькове (фото)

Анатолий Дерека
28 мая, 19:28
Александр Зинченко возмущен действиями фашистской армии, которая убивает мирное население украинских городов

Александр Зинченко в шоке от убийства малыша в Харькове

Позавчера Харьков попал под обстрел. Армия Российской Федерации атаковала центр одного из крупнейших городов Украины, который пытается восстановиться от действий фашистов.

Среди жертв нападения оказались пятимесячный ребенок и его отец. Мужчина умер сразу, а малыша из его рук взрывной волной отбросило на крышу подъезда. Пострадала также и мать ребенка, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко отреагировал на такой террористический акт со стороны России. Футболист опубликовал в Instagram фото малыша и значок кучки фекалий на российском флаге, а также оставил эмоциональную надпись: "Е*аная страна террористов".

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Ранее из-за обстрела Харькова пострадал также футбольный стадион. На арену "Солнечный", где когда-то тренировалась сборная Украины.

Отметим, что неделю назад Александр Зинченко стал победителем АПЛ с Манчестер Сити. Игрок отпраздновал чемпионство с украинским флагом и даже расплакался.